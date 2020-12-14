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    • Spor
    • 14.12.2020 Gazete
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    yenilginin ardından oldukça sinirliydi! "VAR kime çalışıyor belli değil"

    ü , 2-1 kaybedilen Alanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın hakem ve VAR yönetimiyle ilgili olarak sert konuştu. Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Yalçın, ““Oyun dengedeydi. Sağolsunlar VAR’dan penaltı kararı verdiler. Bu VAR kime çalışıyor belli değil. Bize çalışmadığını biliyoruz” dedi.

    VAR kime çalışıyor belli değil

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Alanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın hakem ve VAR yönetimiyle ilgili olarak sert konuştu. Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Yalçın, ""Oyun dengedeydi. Sağolsunlar VAR'dan penaltı kararı verdiler. Bu VAR kime çalışıyor belli değil. Bize çalışmadığını biliyoruz" dedi.

    HAKEMLER ÇOK KÖTÜ YÖNETİYOR


    Sergen Yalçın, sözlerine şeyle devam etti: Bir standart olmalı. VAR hangi durumda nasıl devreye giriyor. Hakemlerimiz gerçekten çok kötü maç yönetiyorlar. Yorumcular da öyle. Derbi maçta Fenerbahçe'yi mağdur ilan ettiler. İnanamıyorum. Lütfen biraz dikkat etsinler.

    ATAN: BEN HAKEM KONUŞMAM


    Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçtan sonra hakemle ilgili sorulara, "Ben hakem konuşmam. Teknik, taktik konuşmak isteyen varsa konuşalım. Oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. 3 maç oynamak kolay değil" diye konuştu.

    LİDER TAKIM YALÇIN'I ÜZÜYOR


    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın lider takımlarla oynadığı maçlarda istediği sonucu elde edemiyor. Yalçın teknik direktörlük kariyerinde haftaya lider giren takımlara rakip olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı. Siyah-Beyazlı hoca bu maçlarda 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alırken liderlere karşı galibiyet elde edemedi.

    ROSİER HAFTAYA YOK


    Maçın ilk yarısında kart gören Rosier, cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek, Erzurum'a karşı forma giyemeyecek.

    İŞTE TARTIŞILAN POZİSYON


    Alanyaspor-Beşiktaş maçının kırılma anlarından bir tanesi ilk yarıda gerçekleşti. 27. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı.Önce 'devam' diyen Atilla Karaoğlan VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi. Ghezzal'ın ele oynadığına hükmeden Karaoğlan panaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Bakasetas takımını öne geçirdi. Beşiktaşlı futbolcuların ve yedek kulübesinin itirazları sonucu değiştirmeye yetmedi.

    MENSAH'A KULÜBE ŞOKU


    Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışında büyük pay sahabi olan oyunculardan bir tanesi olan Bernard Bensah Alanya maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın orta sahada Atiba-Josef-Dorukhan üçlüsünü tercih etti. Mensah, 2. yarının hemen başşında Rosier'in yerine oyuna girdi.

    KARTAL 2-0'DAN DÖNEMEDİ


    Galibiyet serisini 4 maça çıkarmak için Alanya deplasmanına giden Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başaramadı. Aboubakar'ın golünden sonra beraberlik için umutlanan Siyah-Beyazlılar puan getirecek golü bulamadı.
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    Haberler Spor Sergen Yalçın yenilginin ardından oldukça sinirliydi! "VAR kime çalışıyor belli değil"