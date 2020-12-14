Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybedilen Alanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın hakem ve VAR yönetimiyle ilgili olarak sert konuştu. Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Yalçın, ""Oyun dengedeydi. Sağolsunlar VAR'dan penaltı kararı verdiler. Bu VAR kime çalışıyor belli değil. Bize çalışmadığını biliyoruz" dedi.