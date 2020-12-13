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    • 13.12.2020 18:15
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    13 Aralık - maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 12. haftasında , Aytemiz 'a konuk oluyor. Hakem Atilla Karaoğlan yönetimindeki Alanyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI



    Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor.

    Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.

    ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

    Alanyaspor (muhtemel): Marafona, Juan fran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Mustafa Pektemek, Bakasetas, Davidson, Babacar.

    Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

    GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC SAKAT
    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Gökhan Töre ile Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da görev alamamıştı.

    JOSEF İLE LARIN OYNAYABİLECEK
    Sakatlığı geçen Josef de Souza ile Cyle Larin, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.

    De Souza sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamamıştı. Fenerbahçe maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Larin de cezası nedeniyle aynı karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.



    ROSIER SINIRDA
    Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında.

    Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında görev alamayacak.

    BEŞİKTAŞ, AYTEMİZ ALANYASPOR'A YENİLMEDİ
    Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.

    İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

    Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu.

    2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

    Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı.

    Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

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    Haberler Spor Süper Lig 13 Aralık Alanyaspor - Beşiktaş maçı | CANLI ANLATIM İZLE