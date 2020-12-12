FATİH TERİM'İN ZOR KARARI



Onyekuru transferi sebebiyle Babel'in gidişine sıcak bakan Fatih Terim'i, 3. oyuncu seçimi için ise zor bir karar bekliyor. Yabancılar içinde en zayıf halka olarak ise kiralık Etebo gözüküyor.