Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dorukhan Toköz rekabeti hala bitmiş değil. Siyah-Beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile görüşmelerini sürdürdüğü ancak henüz anlaşmanın sağlanmadığı bildirildi. Fenerbahçe ise Dorukhan Toköz için pusuda bekliyor.