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    • Spor
    • 12.12.2020 Gazete
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    'ta kararlı: 2021’e lider girelim

    'ta ve yönetimin tek hedefi 2021 yılına lideri olarak girebilmek. Son altı maçta beş galibiyet alan Siyah-Beyazlılar bu hafta maç eksiği olmasına rağmen arasında 4 puan fark bulunan lider 'la yarın karşı karşıya gelecek.

    2021’e lider girelim

    Beşiktaş'ta ve yönetimin tek hedefi 2021 yılına lideri olarak girebilmek. Son altı maçta beş galibiyet alan Siyah-Beyazlılar bu hafta maç eksiği olmasına rağmen arasında 4 puan fark bulunan lider 'la yarın karşı karşıya gelecek.

    'ta hedef Alanyaspor'u mağlup ederek maç eksiğine rağmen puan farkını 1'e İndirmek. Sergen Yalçın, futbolcularına "Form olarak çok iyi durumdayız. Bunu kullanmalıyız sırasıyla Alanya, , Ankaragücü ve maçlarını kazanırsak yine yıla lider olarak gireriz. Bunu başaracak güç ve kapasitemiz var. Ama öncelikle tüm konsantrasyonumuzu Alanyaspor maçına vermeliyiz" dedi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kararlı: 2021’e lider girelim