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    • 11.12.2020 07:07
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    SON DAKİKA: spor kafilesi gecikmeli olarak Ben Gurion’dan ayrıldı

    Son dakika haberine göre, I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv takımı ile karşılaştıktan sonra İsrail’in başkenti ’deki Ben Gurion havalimanında bekletilen Demir Grup spor kafilesi gecikmeli olarak ülkeden ayrıldı.

    AA
    Sivasspor kafilesi Tel Aviv’den ayrıldı

    Yerel saat ile 1:30'da kalkması gereken spor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion'dan Sivas'a doğru hareket etti.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat daha önce yaptığı açıklamada, kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle 'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti.

    Haitat, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv'de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30'da (TSİ 6:30) havalanacak." demişti.

    Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.

    Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

    I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

    Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

    Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı , "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.


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    Kaynak: AA

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