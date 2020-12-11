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    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
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    Joao Pereira ’de geri dönüyor

    'un ile oynadığı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, spor maçında yeniden görev alanına dönecek. ise kulübeye dönecek.

    Haberler Spor Joao Pereira Kayseri’de geri dönüyor