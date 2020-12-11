Trabzonspor'un Sivas ile oynadığı maçta kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pereira, Kayserispor maçında yeniden görev alanına dönecek. Genç Serkan ise kulübeye dönecek.
TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HESAP
11 haftada 20 puan kaybederek zirvenin 10 puan gerisinde kalan Trabzonspor, 2020'deki 4 maçta 12 puan hedefliyor. Trabzon sırasıyla Kayseri, Rize, Hatay ve G.Saray ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR'DA BÜYÜK HESAP
11 haftada 20 puan kaybederek zirvenin 10 puan gerisinde kalan Trabzonspor, 2020'deki 4 maçta 12 puan hedefliyor. Trabzon sırasıyla Kayseri, Rize, Hatay ve G.Saray ile karşılaşacak.