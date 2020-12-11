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    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
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    'da yola ’le devam edecek

    'ın ligde oynanan ve Hatayspor maçındaki başarılı performansı nedeniyle 'in yeniden gözüne girdiği ortaya çıktı.

    Linnes'ın ligde oynanan ve Hatayspor maçındaki başarılı performansı nedeniyle Terim'in yeniden gözüne girdiği ortaya çıktı. Norveçli futbolcunun Omar'a oranla Teknik Direktör 'in beklentilerini daha iyi karşılaması nedeniyle tecrübeli hocanın Linnes'den vazgeçmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

    DARICA MAÇININ HAZIRLIKLARI TAM GAZ SÜRDÜ
    Cimbom Darıca G.Birliği ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına devam etti. , Marcelo Saracchi ve , kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

    'UN ZEMİNİ BAKIMDA
    Galatasaray'ın ligde haftayı bay geçmesini fırsat bilen sarı-kırmızılı yetkililer, Türk Telekom Stadı'nın zeminini bakıma aldı. Pazartesi gününe kadar zemindeki sorunun çözülmesi bekleniyor.
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    Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim yola Martin Linnes’le devam edecek