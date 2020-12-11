Linnes'ın ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçındaki başarılı performansı nedeniyle Terim'in yeniden gözüne girdiği ortaya çıktı. Norveçli futbolcunun Omar'a oranla Teknik Direktör Fatih Terim'in beklentilerini daha iyi karşılaması nedeniyle tecrübeli hocanın Linnes'den vazgeçmeyi düşünmediği ortaya çıktı.
DARICA MAÇININ HAZIRLIKLARI TAM GAZ SÜRDÜ
Cimbom Darıca G.Birliği ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına devam etti. Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
TÜRK TELEKOM'UN ZEMİNİ BAKIMDA
Galatasaray'ın ligde haftayı bay geçmesini fırsat bilen sarı-kırmızılı yetkililer, Türk Telekom Stadı'nın zeminini bakıma aldı. Pazartesi gününe kadar zemindeki sorunun çözülmesi bekleniyor.
DARICA MAÇININ HAZIRLIKLARI TAM GAZ SÜRDÜ
Cimbom Darıca G.Birliği ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına devam etti. Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.
TÜRK TELEKOM'UN ZEMİNİ BAKIMDA
Galatasaray'ın ligde haftayı bay geçmesini fırsat bilen sarı-kırmızılı yetkililer, Türk Telekom Stadı'nın zeminini bakıma aldı. Pazartesi gününe kadar zemindeki sorunun çözülmesi bekleniyor.