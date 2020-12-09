NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.