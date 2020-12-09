Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından bu akşam kaldığı yerden devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı hafta mücadelesinde maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonrasında temsilcimiz sahadan çekilme kararı almıştı.
NELER YAŞANDI?
Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.
WEBO'NUN KIRMIZI KARTI SİLİNDİ
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
PARIS SAINT GERMAIN
PSG: Navas, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Florenzi, Bakker, Paredes, Rafinha, Verratti, Neymar, Mbappe
YEDEKLER: Rico, Letellier, Kehrer, Kurzawa, Diallo, Dagba, Pembele, Di Maria, Herrera, Gueye, Fadiga, Kean
TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan Can, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
PSG - BAŞAKŞEHİR
SAAT: 20.55
HAKEM: Danny Makkelie
STAT: Parc des Princes
YAYIN: beIN SPORTS 1
Başakşehirli oyuncular, 'Irkçılığa hayır' mesajının yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktılar.
Başakşehirli oyuncuların ardından, PSG'li oyuncular da aynı tişörtle sahaya çıktı.