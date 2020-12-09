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    • 09.12.2020 21:21
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    Şampiyonlar Ligi Paris Saint-Germain - maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    , Şampiyonlar Ligi'nde dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından yarıda kalan mücadelede ile karşı karıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



    Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı dün yaşanan ırkçılık skandalının ardından bu akşam kaldığı yerden devam ediyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı hafta mücadelesinde maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması sonrasında temsilcimiz sahadan çekilme kararı almıştı.



    MAKKELIE ATANDI
    UEFA konuya ilişkin soruşturma başlattıktan sonra mücadelenin hakemlerini değiştirmiş ve karşılaşmaya Hollandalı hakem Danny Makkelie atanmıştı.

    NELER YAŞANDI?
    Mücadelenin 14. dakikasında hakem Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.



    WEBO'NUN KIRMIZI KARTI SİLİNDİ
    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.



    PARIS SAINT GERMAIN

    PSG:     Navas, Marquinhos, Pereira, Kimpembe, Florenzi, Bakker, Paredes, Rafinha, Verratti, Neymar, Mbappe

    YEDEKLER: Rico, Letellier, Kehrer, Kurzawa, Diallo, Dagba, Pembele, Di Maria, Herrera, Gueye, Fadiga, Kean

    TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

    BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan Can, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Crivelli

    YEDEKLER: Volkan, Ahmet, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş

    TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

    PSG - BAŞAKŞEHİR

    SAAT: 20.55

    HAKEM: Danny Makkelie

    STAT: Parc des Princes

    YAYIN: beIN SPORTS 1



    Başakşehirli oyuncular, 'Irkçılığa hayır' mesajının yazılı olduğu tişörtlerle ısınmaya çıktılar.



    Başakşehirli oyuncuların ardından, PSG'li oyuncular da aynı tişörtle sahaya çıktı.

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