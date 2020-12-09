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    • Spor
    • 09.12.2020 Gazete
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    Abdülkerim Bardakçı başarılı performansı ile ’in dikkatini çekti

    Cimbom'un teknik patronu 'in son gözdesi lu Abdülkerim Bardakçı oldu. Konyaspor forması ile geride kalan haftalarda 'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

    Abdülkerim hamlesi

    Cimbom'un teknik patronu 'in son gözdesi lu Abdülkerim Bardakçı oldu. Konyaspor forması ile geride kalan haftalarda 'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

    Sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi. Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun Konyaspor'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Bu sezon Konyaspor forması ile ligde 9 maça çıkan Abdülkerim, 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.

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