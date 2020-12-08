Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir, ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına Paris Saint Germain karşısında çıkıyor.
Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain maçtan puanla ayrılması halinde Leipzig-Manchester United maçının sonucuna bakmadan tur atlayacak.
Maç öncesinde 'H Grubu'nda Manchester United, Paris Saint Germain ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Parc des Princes
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Mbappe, Paredes, Neymar, Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ponck, Crivelli