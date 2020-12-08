Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.12.2020 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2020 22:27
    ABONE OL

    Şampiyonlar Ligi - maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    Şampiyonlar Ligi'nden temsilcimiz Medipol deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    PSG - Başakşehir maçı | CANLI

    Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının ları oynanıyor. Temsilcimiz , ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına karşısında çıkıyor.



    Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain maçtan puanla ayrılması halinde Leipzig- maçının sonucuna bakmadan tur atlayacak.

    Maç öncesinde 'H Grubu'nda Manchester United, Paris Saint Germain ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasında oynanacak Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

    Stat: Parc des Princes

    Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

    Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Mbappe, Paredes, , Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker

    Medipol Başakşehir: Mert Günok, , Rafael, , Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Ponck, Crivelli

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Başakşehir maçı | CANLI ANLATIM İZLE