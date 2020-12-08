Trabzonspor Sivasspor'a takıldı. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle atağa kalkan Bordo- Mavililer, konuk ettiği Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Fırtına böylece 2 maç sonra fire vermiş oldu. 4'te Ekuban'ın ara pasını alan Bilal'in vuruşunda Samassa golü önledi.