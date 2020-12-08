Trabzonspor Sivasspor'a takıldı. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle atağa kalkan Bordo- Mavililer, konuk ettiği Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Fırtına böylece 2 maç sonra fire vermiş oldu. 4'te Ekuban'ın ara pasını alan Bilal'in vuruşunda Samassa golü önledi.
EKUBAN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Ekuban'ın 13'te yaptığı ortada Afobe kafayı vurdu ancak top dışarı gitti. 45'te Ekuban ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Fırtına 1-0 öne geçti.
AFOBE TOPA DOKUNAMADI
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor'da 47'de Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunu Samassa kontrol etti. 64'te Ekuban'ın son çizgiden içeriye çevirdiği topa Afobe dokunamadı.
SİVASSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI
74'te Ekuban'ın vuruşunu Samassa kurtardı. 76'da ön direkte Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu Hakan Arslan tamamladı. Böylece zorlu mücadele 1-1 berabere sona erdi.