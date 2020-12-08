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    • Spor
    • 08.12.2020 Gazete
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    spor'la berabere kaldı! 2 maç sonra fire verdi

    'in 11. haftasında sahasında spor ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına'nın golünü 45. dakikada Ekuban kaydederken Sivas'a eşitliği getiren golü 76. dakikada attı. Trabzonspor 2 maç sonra fire verdi.

    Fırtına dindi!

    Trabzonspor Sivasspor'a takıldı. Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle atağa kalkan Bordo- Mavililer, konuk ettiği Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Fırtına böylece 2 maç sonra fire vermiş oldu. 4'te Ekuban'ın ara pasını alan Bilal'in vuruşunda Samassa golü önledi.

    EKUBAN TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ


    Ekuban'ın 13'te yaptığı ortada Afobe kafayı vurdu ancak top dışarı gitti. 45'te Ekuban ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Fırtına 1-0 öne geçti.

    AFOBE TOPA DOKUNAMADI


    İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor'da 47'de Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunu Samassa kontrol etti. 64'te Ekuban'ın son çizgiden içeriye çevirdiği topa Afobe dokunamadı.

    SİVASSPOR EŞİTLİĞİ YAKALADI


    74'te Ekuban'ın vuruşunu Samassa kurtardı. 76'da ön direkte Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu Hakan Arslan tamamladı. Böylece zorlu mücadele 1-1 berabere sona erdi.
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    Haberler Spor Trabzonspor Sivasspor'la berabere kaldı! 2 maç sonra fire verdi