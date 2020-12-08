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    • 09.12.2020 00:10
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    Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi

    Saint-Germain - karşılaşmasının 4'üncü hakemi 'nun ekibinin yardımcı antrenörü 'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

    Saint-Germain ile 'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem , Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

    Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.



    Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

    İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.


    "HAKEM SAHADA KALIRSA BİZ MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ"
    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, PSG maçının dördüncü hakeminin sahada kalması durumunda maça çıkmayacaklarını açıkladı. Gümüşdağ, "Irkçılık yapan 4. hakem sahada kalırsa biz maça çıkmayacağız" dedi.



    IRKÇI HAKEMDEN İLK AÇIKLAMA
    Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dedi.

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