TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bir futbolcunun coronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.

MAÇLAR ÜSKÜP'E ALINDI

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'na ev sahipliği yapacak olan Danimarka'nın organizasyondan çekilmesi üzerine bütün maçlar Üsküp'te oynanacak.

DUSKO TOSIC GERİ DÖNÜYOR İDDİASI!

Beşiktaş'tan 2.5 yıl önce Çin'e tranfser olan Dusko Tosic önceki gün Siyah-Beyazlı kulübün transfer komitesi sorumlusu Erdal Torunoğulları ile bir araya geldi. Bonservisi elinde olan Tosic'in Beşiktaş'a geri döneceği iddiaları kuvvetlendi. Tosic, Beşiktaş'taki performansı ile taraftarların sevgilisi olmuştu.

3'TE 3 SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI

Beşiktaş'ın İstanbul'daki 3 rakibini yenmesinin ardından Twitter'da espriler havada uçuştu. Aboubakar'ın dolmuş şoforü haline getirildiği fotoğraf paylaşım rekoru kırdı.

GİRESUNSPOR ESKİŞEHİR'E ACIMADI

TFF 1. Lig'de Giresunspor Eskişehirspor'u 2-0 yenerek üst sıralar için önemli bir adım attı. Karadeniz ekibi 66'da Eren ve 68'de Sergio ile galibiyete uzandı. Diğer sonuçlar şöyle: Bolu-Altay: 1-0, Menemen-Bandırma: 1-1.

BEŞİKTAŞ TELEKOM'U 34 SAYI FARKLA GEÇTİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Türk Telekom'u 94-60 yendi. Beşiktaş ligde dördüncü galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Fethiye- Darüşşafaka: 54-78, Gaziantep Basket-Tofaş: 68-67, Galatasaray- Büyükçekmece: 87-91

FENERBAHÇE OPET DEPLASMANDA GALİP

MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çan Gençlik'İ 3-1 yendi. Diğer sonuçlar: PTTEczacıbaşı: 0-3, G.Saray-Kuzeyboru: 3-0.

UFUK SARICA 500'ÜNCÜ MAÇINI GERİDE BIRAKTI

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerindeki 500. maçını geride bıraktı. Sarıca 500 resmi müsabakada 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

NE GÖZTEPE NE KAYSERİSPOR

Alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri'nin golünü Henrique, Göztepe'nin golünü ise Soner kaydetti.

KONYA 3 PUANI 2 GOLLE ALDI

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk maçında Konyaspor ile karşılaşan BB Erzurum, rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Konyaspor'un golleri 13'te penaltıdan Uğur ve 63'de Hadziahmetovic'ten geldi.