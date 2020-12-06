Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da corona şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    1. Lig ekiplerinden spor’da bir futbolcunun coronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.

    Bursa’da corona şoku

    1. Lig ekiplerinden spor'da bir futbolcunun coronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.

    MAÇLAR ÜSKÜP'E ALINDI
    2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'na ev sahipliği yapacak olan Danimarka'nın organizasyondan çekilmesi üzerine bütün maçlar Üsküp'te oynanacak.

    DUSKO TOSIC GERİ DÖNÜYOR İDDİASI!
    Beşiktaş'tan 2.5 yıl önce Çin'e tranfser olan Dusko Tosic önceki gün Siyah-Beyazlı kulübün transfer komitesi sorumlusu Erdal Torunoğulları ile bir araya geldi. Bonservisi elinde olan Tosic'in Beşiktaş'a geri döneceği iddiaları kuvvetlendi. Tosic, Beşiktaş'taki performansı ile taraftarların sevgilisi olmuştu.

    3'TE 3 SONRASI SOSYAL MEDYA YIKILDI
    Beşiktaş'ın İstanbul'daki 3 rakibini yenmesinin ardından Twitter'da espriler havada uçuştu. Aboubakar'ın dolmuş şoforü haline getirildiği fotoğraf paylaşım rekoru kırdı.

    GİRESUNSPOR ESKİŞEHİR'E ACIMADI
    TFF 1. Lig'de Giresunspor Eskişehirspor'u 2-0 yenerek üst sıralar için önemli bir adım attı. Karadeniz ekibi 66'da Eren ve 68'de Sergio ile galibiyete uzandı. Diğer sonuçlar şöyle: Bolu-Altay: 1-0, Menemen-Bandırma: 1-1.

    BEŞİKTAŞ TELEKOM'U 34 SAYI FARKLA GEÇTİ
    ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Türk Telekom'u 94-60 yendi. Beşiktaş ligde dördüncü galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar: Fethiye- Darüşşafaka: 54-78, Gaziantep Basket-Tofaş: 68-67, Galatasaray- Büyükçekmece: 87-91

    FENERBAHÇE OPET DEPLASMANDA GALİP
    MISLI.COM Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Çan Gençlik'İ 3-1 yendi. Diğer sonuçlar: PTTEczacıbaşı: 0-3, G.Saray-Kuzeyboru: 3-0.

    UFUK SARICA 500'ÜNCÜ MAÇINI GERİDE BIRAKTI
    Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji maçıyla kariyerindeki 500. maçını geride bıraktı. Sarıca 500 resmi müsabakada 323 galibiyet, 175 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

    NE GÖZTEPE NE KAYSERİSPOR
    Alt sıralardan kurtulmak için çabalayan Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri'nin golünü Henrique, Göztepe'nin golünü ise Soner kaydetti.

    KONYA 3 PUANI 2 GOLLE ALDI
    Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk maçında Konyaspor ile karşılaşan BB Erzurum, rakibine deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Konyaspor'un golleri 13'te penaltıdan Uğur ve 63'de Hadziahmetovic'ten geldi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Bursa’da corona şoku (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)