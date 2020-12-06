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    • Spor
    • 06.12.2020 Gazete
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    'ta düşüşteki yıldızlar 'la yükselişe geçti! 10 numara dokunuş

    Teknik Direktörü , mucizevi dokunuşlarına devam ediyor. ’da görev yaptığı dönemde u bırakma noktasına gelen ’ı yeniden ayağa kaldıran Yalçın, ’yı ise parlatmıştı.

    10 numara dokunuş

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mucizevi dokunuşlarına devam ediyor. Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde futbolu bırakma noktasına gelen Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldıran Yalçın, Efecan Karaca'yı ise parlatmıştı.

    KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDULAR


    Yalçın Beşiktaş'a da düşüşte oldukları dönemde gelen Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i sihirli dokunuşları ile birer yıldız haline getirdi. Bu isimleri takımın vazgeçilmezleri yaptı.

    PERFORMANSLARI TAVAN YAPTI


    Sergen Yalçın'la yeniden doğan Aboubakar ile Larin golleriyle Beşiktaş'ı sırtlarken, Rosier ve Ghezzal sağ kanatta asistleriyle forvetleri besliyor. Yalçın'la coşan isimler Kartal'ı sırtlıyor.

    SON 4 SEZONUN EN BAŞARILI PERFORMANSI


    Kasımpaşa'yı yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını topladı. 2017-2018 ve 2018-2019'da 18 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon 15 puanda kalmıştı.

    ABOUBAKAR'I ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRDÜ


    Yalçın, uzun süre futboldan uzak kalan Aboubakar'ı eski günlerine döndürmeyi başardı. Kamerunlu gollerini sıralamaya başladı.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta düşüşteki yıldızlar Sergen Yalçın'la yükselişe geçti! 10 numara dokunuş