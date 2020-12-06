Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mucizevi dokunuşlarına devam ediyor. Alanyaspor'da görev yaptığı dönemde futbolu bırakma noktasına gelen Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldıran Yalçın, Efecan Karaca'yı ise parlatmıştı.
KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDULAR
Yalçın Beşiktaş'a da düşüşte oldukları dönemde gelen Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i sihirli dokunuşları ile birer yıldız haline getirdi. Bu isimleri takımın vazgeçilmezleri yaptı.
PERFORMANSLARI TAVAN YAPTI
Sergen Yalçın'la yeniden doğan Aboubakar ile Larin golleriyle Beşiktaş'ı sırtlarken, Rosier ve Ghezzal sağ kanatta asistleriyle forvetleri besliyor. Yalçın'la coşan isimler Kartal'ı sırtlıyor.
SON 4 SEZONUN EN BAŞARILI PERFORMANSI
Kasımpaşa'yı yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını topladı. 2017-2018 ve 2018-2019'da 18 puan toplayan Beşiktaş, geçen sezon 15 puanda kalmıştı.
ABOUBAKAR'I ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRDÜ
Yalçın, uzun süre futboldan uzak kalan Aboubakar'ı eski günlerine döndürmeyi başardı. Kamerunlu gollerini sıralamaya başladı.