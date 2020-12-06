KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDULAR



Yalçın Beşiktaş'a da düşüşte oldukları dönemde gelen Aboubakar, Ghezzal, Rosier ve Larin'i sihirli dokunuşları ile birer yıldız haline getirdi. Bu isimleri takımın vazgeçilmezleri yaptı.