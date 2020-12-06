DİAGNE YİNE BOŞ GEÇMEDİ



BU dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. İlk yarı bu sonuçla bitti.