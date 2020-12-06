Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi ve maç fazlasıyla zirveyle puanları eşitledi. 25. dakikada Diagne'nin kaleye sokularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 32. dakikada Galatasaray'ın golü geldi.
DİAGNE YİNE BOŞ GEÇMEDİ
BU dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. İlk yarı bu sonuçla bitti.
2. YARIDA DA GALATASARAY
2. yarıda da üstün olan Galatasaray'dı. 64'te Emre Kılınç'ın ortasında Oğulcan kafa vuruşunu yaptı. Kale önünde Pablo'ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.
GENÇ KEREM GİRDİ VE ATTI
80. dakikada Gökhan Karadeniz 2. sarıdan atılınca Hatay 10 kişi kaldı. 90+4'te Ömer'in pasında ceza sahası içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu maçın skorunu belirledi: 3-0.