Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, "Trabzonspor'un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünü bilincindeyiz. Hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz." dedi. Tecrübeli stoper, özellikle takım savunması konusunda çalıştıklarını ifade etti.