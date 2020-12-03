Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, "Trabzonspor'un hedefi her zaman en üstte, en tepede olmak. Takımın adının büyüklüğünü bilincindeyiz. Hak etmediğimiz alt sıralardan ayrılıp bir an önce yukarıdaki makası daraltmak istiyoruz." dedi. Tecrübeli stoper, özellikle takım savunması konusunda çalıştıklarını ifade etti.
DAHA KOMPAKT OLDUK
Brezilyalı stoper, "Özellikle son 3 maçta iyi savunma yapmaya başladık. Takım kompakt oynamaya başladı. Savunma üzerine yaptığımız çalışmalarla daha iyi sonuçlar almaya başladık. Buna ihtiyacımız vardı. Bu serinin devam etmesini istiyorum" diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE DE TEKLİF ALMIŞTIM
Hugo, Türkiye'den önceki yıllarda teklifler aldığını belirterek, "O zaman İtalya'ya gitmiştim. Türkiye hakkında analizlerim vardı" dedi.