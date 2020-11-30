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    • 30.11.2020 19:29
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    10. hafta: - | CANLI ANLATIM İZLE

    Demir Grup , 'in 10. haftasında evinde 'yi ağırlıyor. Sivasspor - Göztepe maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Sivasspor - Göztepe | CANLI

    'in 10. haftasında sahasında İzmir temsilcisi 'yi ağırlıyor.

    İLK 11'LER
    Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Isaac Cofie, Claudemir, Kone, Max Gradel, , Kayode

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil Akbunar, Obinna,



    Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az şut çeken takım Göztepe; rakiplerine Sivasspor'dan daha az şut fırsatı tanıyan tek ekip ise . Bu sezon Süper Lig'de evinde çektiği 43 şuttan sadece bir gol çıkarabilen Sivasspor, iç sahada gole çevirme yüzdesi en düşük takım konumunda. Bu sezon Sivasspor'un iç sahada attığı dört resmi maç golünün ikisini Caner Osmanpaşa kaydederken, diğer iki gol Olarenwaju Kayode'den geldi.

    Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, Göztepe'ye rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin attığı son dört Süper Lig golünün üçünü kaydeden Cherif Ndiaye, bu sezon çektiği üç şutu da gole çevirmeyi başardı.

    Göztepe forması giyen Guilherme, Süper Lig'de Sivasspor'a karşı ilk 11 çıktığı üç maçta üç golde pay sahibi oldu ancak bu katkıların tamamı iç saha karşılaşmalarında geldi.

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    Haberler Spor Süper Lig 10. hafta: Sivasspor - Göztepe | CANLI ANLATIM İZLE