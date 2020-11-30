Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlıyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Isaac Cofie, Claudemir, Kone, Max Gradel, Yasin Öztekin, Kayode

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil Akbunar, Obinna, Cherif Ndiaye







Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az şut çeken takım Göztepe; rakiplerine Sivasspor'dan daha az şut fırsatı tanıyan tek ekip ise Alanyaspor. Bu sezon Süper Lig'de evinde çektiği 43 şuttan sadece bir gol çıkarabilen Sivasspor, iç sahada gole çevirme yüzdesi en düşük takım konumunda. Bu sezon Sivasspor'un iç sahada attığı dört resmi maç golünün ikisini Caner Osmanpaşa kaydederken, diğer iki gol Olarenwaju Kayode'den geldi.

Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, Göztepe'ye rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin attığı son dört Süper Lig golünün üçünü kaydeden Cherif Ndiaye, bu sezon çektiği üç şutu da gole çevirmeyi başardı.

Göztepe forması giyen Guilherme, Süper Lig'de Sivasspor'a karşı ilk 11 çıktığı üç maçta üç golde pay sahibi oldu ancak bu katkıların tamamı iç saha karşılaşmalarında geldi.