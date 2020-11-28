İKİ MAÇTA 6 PUAN ÖNEMLİYDİ



"Hücumda da zamanla daha iyi olacağız. Oyuncularım aç ve iki haftada 6 puanı almak önemliydi. Şu anda takım savunmasını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yolun başındayız. Daha yapacak çok işimiz var"