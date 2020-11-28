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    • Spor
    • 28.11.2020 Gazete
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    galibiyete rağmen eksikleri olduğunu söyledi

    'un başında çıktığı ikinci maçından da 3 puanla ayrılan maç sonunuda mücadeleyi değerlendirdi. İşte Avcı’nın sözleri: Önceliğimiz takım savunması ve buna çalışıyoruz. Dün rakibimize sadece 1 pozisyon verdik. Adım adım ilerleyeceğiz”

    Yapacak çok işimiz var!

    Trabzonspor'un başında çıktığı ikinci maçından da 3 puanla ayrılan Abdullah Avcı maç sonunuda mücadeleyi değerlendirdi. İşte Avcı'nın sözleri: Önceliğimiz takım savunması ve buna çalışıyoruz. Dün rakibimize sadece 1 pozisyon verdik. Adım adım ilerleyeceğiz"

    İKİ MAÇTA 6 PUAN ÖNEMLİYDİ


    "Hücumda da zamanla daha iyi olacağız. Oyuncularım aç ve iki haftada 6 puanı almak önemliydi. Şu anda takım savunmasını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yolun başındayız. Daha yapacak çok işimiz var"

    AVCI İLE İLKLERİ BAŞARDI


    Trabzonspor öte yandan Avcı ile birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan galip ayrılmayı başardı. Bordo-Mavililer bununla birlike kasım 2019'dan itibaren ilk kez üst üste iki maçı gol yemeden bitirdi.
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    Haberler Spor Abdullah Avcı galibiyete rağmen eksikleri olduğunu söyledi