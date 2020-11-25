TURU GEÇTİK SIRA DERBİDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediye'yi eleyip tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Genç oyuncuların performansının sevindirici olduğunu belirten Bulut, "Şimdi sırada Beşiktaş maçı var. Derbiyi kazanmak için takım olarak odaklanacağız" dedi.