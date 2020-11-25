Fenerbahçe kupada hata yapmadı. Ligde yoluna doludizgin devam eden Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yendi ve tur atladı. Maçın 20. dakikasında F.Bahçeli Ömer Faruk'un yakın mesafeden şutunu kaleci Necati çıkardı.
FERDİ'DEN İKİ ASİST BİRDEN
Caner'in 27'de kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı. 41'de Ferdi'nin ortasında Thiam şık bir kafa vuruşu ile Fener'i öne geçirdi: 1-0. 63'te Ferdi'nin asistinde bu kez Pelkas ağları sarstı: 2-0.
MAME THİAM'DAN DUBLE
67'de bir kez daha sahne alan Thiam, bu kez ceza sahası dışından kaleciyi avladı: 3-0. İkinci golün sahibi Pelkas'ın 71'de Ferdi'nin pasında kaleye gönderdiği şut üstten dışarı çıktı.
SON SÖZÜ ADEMİ SÖYLEDİ
Oyuna sonradan giren Kemal Ademi, 73'te skoru Fenerbahçe lehine 4-0'a getirdi. 77'de Serdar Aziz'in şutu dışarı çıktı. Thiam 86'da 3. gole çok yaklaştı. Top az farkla dışarı çıkı.
TURU GEÇTİK SIRA DERBİDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivas Belediye'yi eleyip tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Genç oyuncuların performansının sevindirici olduğunu belirten Bulut, "Şimdi sırada Beşiktaş maçı var. Derbiyi kazanmak için takım olarak odaklanacağız" dedi.
SADIK ÇİFTPINAR VE UĞUR KAAN İLK KEZ
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar ile genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi. Ömer Faruk ise ilk kez 11'de yer aldı.