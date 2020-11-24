Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eksik evinde 30 dakika 10 kişi oynayan Kayseri’ye takıldı! Cimbom'dan seri sonu!

    'in 9. hafta kapanış maçında , sahasında Hes Kablo  ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın golünü Diagne atarken Kayserispor'un golü Gustavo Campanharo'dan geldi.

    Cimbom'dan seri sonu!

    Galatasaray evinde Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. 6'da Campanharo'nun şutu direği yaladı. 10'da Emre Akbaba kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Romen kaleciyi geçemedi. 19'da Diagne'nin kafa vuruşunda Lung yine kalesinde devleşti. 21'de Donk'un kafası direkten döndü.

    ÜST ÜSTE FIRSATLARI HARCADI
    39'da Oğulcan'ın pasıyla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Feghouli golü bulamadı. Romen kaleci topu kornere çeldi. 45+3'te Diagne'nin kafa vuruşunda Lung yine başarılıydı.

    MUĞDAT 2. SARIDAN ATILDI!
    60'ta Muğdat'ın Linnes'e müdahalesi sonrası hakem VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Penaltıyı Diagne gole çevirdi. Pozisyon sonrası Muğdat Çelik ikinci sarı karttan atıldı.

    CAMPANHARO'DAN FÜZE
    71'de Kayserispor'un yıldızı Campanharo müthiş şuttuyla beraberliği sağladı: 1-1. 81'de Diagne'nin kafa vuruşunu İsmail Çipe kurtardı. Aslan evinde 2 puan bıraktı.

    SON 12 GOLÜN 8'İNİ PENALTIDAN ATTI
    Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne Süper Lig'de ilginç bir istatistiğe imza attı. Diagne'nin Süper Lig'de attığı son 12 golün 8'i penaltıdan geldi. Diagde Falcao'nun yokluğunda forma giydi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Eksik Galatasaray evinde 30 dakika 10 kişi oynayan Kayseri’ye takıldı! Cimbom'dan seri sonu!