Galatasaray evinde Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. 6'da Campanharo'nun şutu direği yaladı. 10'da Emre Akbaba kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Romen kaleciyi geçemedi. 19'da Diagne'nin kafa vuruşunda Lung yine kalesinde devleşti. 21'de Donk'un kafası direkten döndü.
ÜST ÜSTE FIRSATLARI HARCADI
39'da Oğulcan'ın pasıyla kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Feghouli golü bulamadı. Romen kaleci topu kornere çeldi. 45+3'te Diagne'nin kafa vuruşunda Lung yine başarılıydı.
MUĞDAT 2. SARIDAN ATILDI!
60'ta Muğdat'ın Linnes'e müdahalesi sonrası hakem VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Penaltıyı Diagne gole çevirdi. Pozisyon sonrası Muğdat Çelik ikinci sarı karttan atıldı.
CAMPANHARO'DAN FÜZE
71'de Kayserispor'un yıldızı Campanharo müthiş şuttuyla beraberliği sağladı: 1-1. 81'de Diagne'nin kafa vuruşunu İsmail Çipe kurtardı. Aslan evinde 2 puan bıraktı.
SON 12 GOLÜN 8'İNİ PENALTIDAN ATTI
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne Süper Lig'de ilginç bir istatistiğe imza attı. Diagne'nin Süper Lig'de attığı son 12 golün 8'i penaltıdan geldi. Diagde Falcao'nun yokluğunda forma giydi.