Galatasaray evinde Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. 6'da Campanharo'nun şutu direği yaladı. 10'da Emre Akbaba kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Romen kaleciyi geçemedi. 19'da Diagne'nin kafa vuruşunda Lung yine kalesinde devleşti. 21'de Donk'un kafası direkten döndü.