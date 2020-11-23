Biyonik adam Atiba Hutchinson! 37 yaşındaki delikanlı yine harikalar yarattı

Atiba performansıyla parmak ısırtıyor. Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistle oynarken galibiyette büyük pay sahibi oldu.. Özellikle Cyle Larin'e attırdığı golde 14 saniye boyunca topu 102 metre sürerek temposuyla herkese kendisini hayran bıraktı.
YÜZDE 92'LİK PAS İSABETİ
Kanadalı futbolcu 1 gol, 1 asistin dışında Başakşehir önünde yüzde 92'lik pas isabeti sağladı. 4 kez pas arası yaparken girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.
SAKATLIKLARDAN UZAK KALDI
Yıldız oyuncu ayrıca 5 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Atiba bu sezon 2 asist, 2 golle takımına çok büyük katkılar yaparken, sezon başından beri sakatlık tanımadı.
YALÇIN'LA PERFORMANSI ARTTI
Beşiktaş'ta 6.5 sezon defansif orta saha bölgesinde oynayan Atiba, Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra 8-10 karışımı, hücuma dönük bir futbol sergileyerek performansını artırdı.