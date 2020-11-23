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    • Spor
    • 23.11.2020 Gazete
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    Biyonik adam Atiba Hutchinson! 37 yaşındaki delikanlı yine harikalar yarattı

    Atiba performansıyla parmak ısırtıyor. ’ın 37 yaşındaki yıldızı maçında 1 gol, 1 asistle oynarken galibiyette büyük pay sahibi oldu. Özellikle Cyle Larin’e attırdığı golde 14 saniye boyunca topu 102 metre sürerek temposuyla herkese kendisini hayran bıraktı.

    Biyonik adam Atiba

    Atiba performansıyla parmak ısırtıyor. Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistle oynarken galibiyette büyük pay sahibi oldu.. Özellikle Cyle Larin'e attırdığı golde 14 saniye boyunca topu 102 metre sürerek temposuyla herkese kendisini hayran bıraktı.

    YÜZDE 92'LİK PAS İSABETİ
    Kanadalı futbolcu 1 gol, 1 asistin dışında Başakşehir önünde yüzde 92'lik pas isabeti sağladı. 4 kez pas arası yaparken girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazanmayı başardı.

    SAKATLIKLARDAN UZAK KALDI
    Yıldız oyuncu ayrıca 5 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Atiba bu sezon 2 asist, 2 golle takımına çok büyük katkılar yaparken, sezon başından beri sakatlık tanımadı.

    YALÇIN'LA PERFORMANSI ARTTI


    Beşiktaş'ta 6.5 sezon defansif orta saha bölgesinde oynayan Atiba, Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra 8-10 karışımı, hücuma dönük bir futbol sergileyerek performansını artırdı.
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    Haberler Spor Biyonik adam Atiba Hutchinson! 37 yaşındaki delikanlı yine harikalar yarattı