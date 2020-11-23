Trabzonspor'un başında teknik adam olarak ilk maçına dün Erzurumspor karşısında çıkan Abdullah Avcı, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi. İşte Avcı'nın sözleri: "Sahada gol yemeyen, takım savunmasını daha iyi yapan, blok halinde hareket eden bir takım vardı. Takımımı tebrik ediyorum"
PARÇADAN BÜTÜNE GİDECEĞİZ
"Parçadan bütüne giderek, hafta hafta giderek ilerleyeceğiz. Bu hafta nasıl üç puan aldıysak önümüzdeki hafta da nasıl kazanırız diye bakacağız. Adım adım hedefe gideceğiz"
BAZEN BÖYLE KAZANACAKSIN
"Bazen böyle kazanacaksın, bazen top rakipte olacak. Geldiğimizden beri takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Zihinsel olarak çok kırılgan olan bu takım, bugün ilk kez gol yemedi"
TRABZON'UN YERİ ZİRVEDİR
"Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun ve bunun için de çok çalışmamız gerekiyor"
KALEYİ KAPATTI
Trabzonspor, Erzurumspor karşısında tam 11 maçlık aranın ardından sahasında bir 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. Fırtına evinde gol yemeden son galibiyetini geçen sezonun 18. haftasında Kasımpaşa'ya karşı almıştı.
TOROĞLU: İPTAL DOĞRU KARAR
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Erzurumspor'un Trabzonspor karşısında iptal edilen golünde hakemin doğru karar verdiğini söyledi. Toroğlu, "Mina'nın yaptığı hareket faul" dedi.
DİABATE VE PLAZA KONTENJANA TAKILDI
Trabzonspor'da Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı sebebiyle Erzurumspor ile oynanan maçın kadrosuna alınmadı.