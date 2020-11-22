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    • Spor
    • 22.11.2020 Gazete
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    : En zor maçımız

    deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda, Babel ve 'nin yanı sıra 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı. Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakatlandı, tedavi altındaki Falcao da takıma dönemedi. , kritik maçı öncesi oyuncularına önemli mesajlar gönderdi.

    En zor maçımız

    Sivas deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda, Babel ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı. Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakatlandı, tedavi altındaki Falcao da takıma dönemedi. Fatih Terim, kritik Kayseri maçı öncesi oyuncularına önemli mesajlar gönderdi.

    HATAYA YER YOK
    Terim,     "İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla en zor maçımıza çıkacağız. Herkes bu bilinçle maça hazırlanmalı. Bu lig hatayı affetmiyor" dedi.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Galatasaray, Kayseri maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalıma ile devam etti. Eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekti. Kayseri hazırlıkları bugün sona erecek.

    YENİ KAPTAN DONK


    Eksiklerin çok olduğu Kayseri maçında kaptanlık pazubandını Donk takacak. Hollandalı, Luyindama'nın yokluğunda ilk 11'de olacak.
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