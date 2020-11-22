Sivas deplasmanına ilk 11'de çıkan Arda, Babel ve Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra 2 oyuncu daha koronavirüse yakalandı. Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir sakatlandı, tedavi altındaki Falcao da takıma dönemedi. Fatih Terim, kritik Kayseri maçı öncesi oyuncularına önemli mesajlar gönderdi.