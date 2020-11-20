ABDÜLKADİR ÖMÜR'E AVCI'DAN TERAPİ

Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'le yakından ilgileniyor. Avcı Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. İlk çıktığında bile seni takımımda görmek istemiştim. Şimdi yeniden başlıyoruz. Bu fırsatı değerlendirmelisin" dedi.