Abdullah Avcı'yı ilk maçın heyecanı sardı. Trabzonspor'un ilk 8 haftada yaşadığı hayal kırıklığının ardından takımın başına geçen tecrübeli hoca bir yandan takımını düzlüğe çıkarmak diğer taraftan da kendini kanıtlamanın hesaplarını yapıyor.
ZORLU SÜRECE ARTIK HAZIR
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 9 ay hiçbir takımı çalıştırmayan Abdullah Avcı ilk basın toplantısında "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim" diyerek zorlu sürece hazır olduğunu söylemişti.
ERZURUMSPOR'U ANALİZ ETTİ
Erzurumspor'u her yönüyle analiz eden Abdullah Avcı galibiyet planını hazırladı. Takımı kısa zamanda toparlamak isteyen Avcı ilk maçından yüzünün akıyla ayrılmayı hedefliyor.
FUTBOLCULARIYLA TOPLANTI YAPTI
Trabzonsporlu oyuncularla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, "Geçmişi unutun. Yeni bir sayfa başlıyor. Bundan sonra tek yumruk olarak çıkışa geçeceğiz" dedi.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'E AVCI'DAN TERAPİ
Abdullah Avcı Abdülkadir Ömür'le yakından ilgileniyor. Avcı Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaptı ve "Sen bu ülkenin yetiştirdiği en özel yeteneklerden birisin. İlk çıktığında bile seni takımımda görmek istemiştim. Şimdi yeniden başlıyoruz. Bu fırsatı değerlendirmelisin" dedi.
SERKAN ASAN AVCI İLE BİR ARAYA GELDİ
Ümit Milli Takıma giden Serkan Asan, dün Trabzon'a döndü. Ümit Milli Takımımızın 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında karşılaştığı Avusturya ve Kosova maçlarında görev alan 21 yaşındaki futbolcuyu kutlayan Avcı kendisine başarılarının devamını diledi.
ERZURUMSPOR MESAİSİNE DEVAM
Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 çalışmaları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Ekuban, Djaniny ve Uğurcan idmana katılmadı.