Fenerbahçe'den İtalya Serie A Ligi ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Vedat Muriç'in sözleşmesinde yer alan bir detay ile ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı.

II Tempo'da yer alan habere göre, Lazio'nun 17.5 milyon Euro'yu sarı-lacivertli takıma 4 taksit şeklinde ödeyeceği ve ilk taksit olan 4 milyon 875 bin Euro'yu da yatırdığı, 1 ay içinde ödenmesi gereken 2. taksidin ise ocak ayına ertelenmeye çalışıldığı belirtildi. Ancak sözleşmede yer alan maddaye göre taksitte gecikme olursa Lazio yüzde 18 oranında daha fazla ödeme yapacak.