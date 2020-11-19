Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor maçı öncesinde takımın zayıf noktaları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen her fırsatta takım olarak sahada kuş sürüsü gibi hareket etmeleri gerektiğini belirten Avcı oyuncularını, "Pas trafiğini dikkatli kullanacağız.

Takım savunmasını tüm oyuncular yapacak. Birbirimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullanarak motive ediyor.

Antrenmanda öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Abdullah Avcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın" diyor.