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    • Spor
    • 18.11.2020 Gazete
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    Puan tablosunu bırak Covid tablosuna bak! ’de corona vakaları artıyor

    Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı ’de coronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor. Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseliyor. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan ’da toplam vaka sayısı 5’e çıkmış durumda.

    Puan tablosunu bırak Covid tablosuna bak!

    Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de coronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor. Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseliyor. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan Galatasaray'da toplam vaka sayısı 5'e çıkmış durumda.

    BEŞİKTAŞ ZİRVEDE!
    Sarı-Kırmızılılar'da Babel, Omar, Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan'ın son testleri pozitif çıktı.

    Covid tablosunun zirvesinde ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah- Beyazlılar'da Vida, N'Sakala, Rosier, Necip, Hasic ve Lens karantina altında. Ayrıca 2 personelin testi de pozitif. Fenerbahçe'de ise Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia'nın testi pozitif çıktı.

    Başakşehir'de ise ismi açıklanmayan bir futbolcu karantinaya alınmış durumda.

    ÖNLEM ALMIYORLAR
    Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'da 4'er, Rizespor, Göztepe, Gaziantep ve Sivasspor'da 3'er, Gençlerbirliği'nde 2'şer, Kayserispor'da ise 1 pozitif vaka bulunuyor. Sürekli artan vakalar takımları çok zorlanken, futbolseverler, "Bu lig nasıl bitecek?" sorusunu soruyor. Yetkililer ise futbolcuların önlem almada çok yetersiz olduğunu belirtiyor.

    14'ÜN ALTINA İNERSE HÜKMEN YENİLGİ
    TFF Başkanı Nihat Özdemir, sağlıklı futbolcu sayısı 14'ün altına inen takımları hükmen yenik ilan edeceklerini söyledi. Özdemir, "Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. "14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorlarsa, yapacak bir şeyimiz kalmıyor" dedi.

    TÜM MAÇLAR SEYİRCİSİZ


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Localara sınırlı sayıda taraftar alınma kuralı da böylelikle rafa kalkmış oldu.
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    Haberler Spor Puan tablosunu bırak Covid tablosuna bak! Süper Lig’de corona vakaları artıyor