ÖNLEM ALMIYORLAR

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'da 4'er, Rizespor, Göztepe, Gaziantep ve Sivasspor'da 3'er, Gençlerbirliği'nde 2'şer, Kayserispor'da ise 1 pozitif vaka bulunuyor. Sürekli artan vakalar takımları çok zorlanken, futbolseverler, "Bu lig nasıl bitecek?" sorusunu soruyor. Yetkililer ise futbolcuların önlem almada çok yetersiz olduğunu belirtiyor.