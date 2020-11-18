Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'e konuştu. Yönetim ile anlaşmazlık yaşadığı iddialarını yalanlayan Yalçın, "Başkan'la aramızda hiçbir sorun olmadı. Bu konuda yazılanlara anlam veremiyorum" dedi.

Beşiktaş'tan maddi anlamda ciddi bir kazancı olmadığını da belirten başarılı hoca, "Ben burada Anadolu'da çalıştığım rakamlarla çalışıyorum. Görevi kabul etmeme lüksüm yoktu. Taraftarın beni bu kadar sevdiğini de bilmiyordum. Ben buraya yönetim ve taraftar istediği için geldim. Taraftar "Yarın git" desin, giderim" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın sezon başı alınan Welinton ve N'Sakala'dan da memnun olduğunu söyledi.