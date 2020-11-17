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    • Spor
    • 17.11.2020 Gazete
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    n basınından çarpıcı iddia! transferi ’e bağlı...

    n basınından çok çarpıcı bir iddia geldi. eğer Polonyalı forveti ’i Everton’a satarsa, karşığılında ’ın transfer hedefindeki ’u alacak.

    Cenk Tosun Milik’e bağlı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 'un ara transfer hedefleri olduğunu söylemişti. Bu sözlerle heyecanlanan Siyah-Beyazlı taraftarlara İtalya'dan üzücü haber geldi. Çizme basınına göre Everton Teknik Direktörü Ancelotti, 'de oynayan eski öğrencisi Arkadiusz istiyor. Eğer bu transfer gerçekleştirirse Napoli de buna karşılık olarak Cenk Tosun'u almayı planlıyor. Gazetelere göre kulüpler arasında görüşmeler başladı.

    Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Cenk Tosun, 'ın Hırvatistan ve maçlarında başarılı bir performans sergilerken penaltıdan iki gol kaydetti.

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    Haberler Spor İtalyan basınından çarpıcı iddia! Cenk Tosun transferi Milik’e bağlı...