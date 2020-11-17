Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un ara transfer hedefleri olduğunu söylemişti. Bu sözlerle heyecanlanan Siyah-Beyazlı taraftarlara İtalya'dan üzücü haber geldi. Çizme basınına göre Everton Teknik Direktörü Ancelotti, Napoli'de oynayan eski öğrencisi Arkadiusz Milik istiyor. Eğer bu transfer gerçekleştirirse Napoli de buna karşılık olarak Cenk Tosun'u almayı planlıyor. Gazetelere göre kulüpler arasında görüşmeler başladı.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Cenk Tosun, Milli Takım'ın Hırvatistan ve Rusya maçlarında başarılı bir performans sergilerken penaltıdan iki gol kaydetti.