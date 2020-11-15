S Sport Digiturk kaçıncı kanalda? Digiturk S Sport neden yok? Spor heyecanını bize yaşatan S Sport kanalının Digiturk ile olan anlaşmasını sizler için araştırdık. S Sport Digiturk kaçıncı kanalda? Digiturk S Sport neden yok? Dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelen Formula 1'de dün sıralama turları nefes kesti. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan pistte zor anlar yaşayan pilotların mücadelesi heyecan yaratırken, büyük bir sürpriz sonucu Racing Point'ten Lance Strool pole pozisyonunu elde ederek yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı. Peki Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek.
S Sport'tan yapılan açıklama;
Türkiye'de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.
Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE GP'DE SON ANTRENMAN SEANSI TAMAMLANDI
9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.
YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.
ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ
Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.
FORMULA 1 SIRALAMA NASIL?
1- Stroll
2-Verstappen
3-Perez
4-Albon
5-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi
KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI
Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.
PİLOTLAR PİSTTEN ŞİKAYETÇİ
Büyük yarış öncesi pilotlar bugün antrenman için piste çıktı. Antrenman turları bugün atıldı ama tepkiler de geldi. Formula 1 yarışçıları, antrenman için asfalta çıktı ama asfaltı beğenmedi.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." ifadelerini kullandı. Bir diğer dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Daniil Kvyat asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." diyerek tepkisini şikayetini dile getirdi.