FORMULA 1 TÜRKİYE GP'DE SON ANTRENMAN SEANSI TAMAMLANDI

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.