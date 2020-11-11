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    • Spor
    • 11.11.2020 Gazete
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    Yaylada stres attılar

    'da futbolcular milli arada kendilerine verilen izni en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. 3 gün izne çıkan Bordo-Mavililer dinlenme şansı buldu. spor'da bazı futbolcular il dışına gitmeyi tercih ederken bazı oyuncular da Trabzon'da kaldı. ekibinin önemli oyuncularından Abdulkadir Parmak ile 'ün yanı sıra kaleciler ve önceki gün yayla turu yaptılar.

    Yaylada stres attılar

    'da futbolcular milli arada kendilerine verilen izni en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. 3 gün izne çıkan Bordo-Mavililer dinlenme şansı buldu. spor'da bazı futbolcular il dışına gitmeyi tercih ederken bazı oyuncular da Trabzon'da kaldı. ekibinin önemli oyuncularından Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut önceki gün yayla turu yaptılar. Sonbaharın güzel görüntüleri karşısında stres atan futbolcular enerji depoladılar.

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