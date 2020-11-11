Yaylada stres attılar

Trabzonspor'da futbolcular milli arada kendilerine verilen izni en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. 3 gün izne çıkan Bordo-Mavililer dinlenme şansı buldu. Trabzonspor'da bazı futbolcular il dışına gitmeyi tercih ederken bazı oyuncular da Trabzon'da kaldı. Karadeniz ekibinin önemli oyuncularından Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut önceki gün yayla turu yaptılar. Sonbaharın güzel görüntüleri karşısında stres atan futbolcular enerji depoladılar.