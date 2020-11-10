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    • Spor
    • 10.11.2020 Gazete
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    Beşiktaş ü yarın başkan ile bir araya gelecek

    Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. ’ın Başkan ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak lerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın’ın Başkan Ahmet Nur Çebi’den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.

    Yalçın'dan 5 istek

    Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.

    ADEM LJAJİC'İN BİLETİNİ KESİN
    Sergen Yalçın'ın takıma hiçbir katkı sağlayamayan Adem Ljajic'i kesinlikle takımda düşünmediği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'den Sırp oyuncunun gönderilmesini isteyeceği belirlendi.

    DORUKHAN PROBLEMİNİ ÇÖZÜN
    Başarılı hocanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile G.Saray'la anılan Dorukhan'ın takımda mutlaka kalması için fedakarlık yapılmasını isteyeceği öğrenildi.

    CENK'İN ALINMASINI İSTEYECEK
    Sergen Yalçın'ın Çebi'den devre arasında mutlaka forvet transferi talep edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın özellikle eski yıldızları Cenk Tosun'un alınması için istekte bulunacağı ortaya çıktı.

    İYİ BİR KALECİ TALEP EDECEK
    Utku ve Ersin'in performansından memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den tecrübeli bir kaleci istemesi bekleniyor. Yalçın'ın yerli kaleciye sıcak baktığı öne sürüldü.

    SAVAŞACAK BİR STOPER ŞART
    Takımdaki stoperlerden Montero, Welinton ve Vida'dan memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Çebi'den savaşacak bir yabancı stoper isteyeceği de gelen bilgiler arasında yer a lıyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yarın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek