İYİ BİR KALECİ TALEP EDECEK

Utku ve Ersin'in performansından memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den tecrübeli bir kaleci istemesi bekleniyor. Yalçın'ın yerli kaleciye sıcak baktığı öne sürüldü.

SAVAŞACAK BİR STOPER ŞART

Takımdaki stoperlerden Montero, Welinton ve Vida'dan memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Çebi'den savaşacak bir yabancı stoper isteyeceği de gelen bilgiler arasında yer a lıyor.