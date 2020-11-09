Sivas ile Galatasaray arasında oynanan maçta hakem Abdülkadir Bitigen'in bazı kararları tartışma yarattı. İlk olarak 43'te Marcao'nun Kayode'ye ceza sahası içindeki müdahalesi sonrası Bitigen VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve Sivas lehine penaltı verdi.

G.Saraylı oyuncular bu karara uzun süre itiraz etti. 45+1'de Kayode, Marcao ile girdiği pozisyonda yine yerde kaldı. Sivas bir kez daha penaltı beklerken hakem 'devam' dedi.

Bu karara da Sivaslılar tepki gösterdi. Her iki takımın taraftarı da sosyal medyada hakem Bitigen'i eleştirdi.