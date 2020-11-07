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    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
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    Marius Sumudica'dan Beşiktaşlıları çıldırtan poz

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçında takımının attığı 3. golden sonra tribünlere 'Kartal Duruşu" yaptı. Sumudica'nın bu hareketi Beşiktaşlılar'ın büyük tepkisini çekerken, Rumen hocaya sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

    Çıldırtan poz
    Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçında takımının attığı 3. golden sonra tribünlere 'Kartal Duruşu" yaptı. Sumudica'nın bu hareketi Beşiktaşlılar'ın büyük tepkisini çekerken, Rumen hocaya sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Marius Sumudica ise maç sonunda bu hareketi ile ilgili, "Arkamdan bazı taraftarlar yine beraberlik diye bağırıyorlardı. Ben onlara susmaları gerektiği yönünde işaret yaptım. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın" ifadelerini kullandı.




    Sergen Yalçın, tartışma yaşadığı Sumudica'ya 'sus işareti yaptı.
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    Haberler Spor Marius Sumudica'dan Beşiktaşlıları çıldırtan poz