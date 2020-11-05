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    • 05.11.2020 13:03
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    A Spor canlı yayın izle | 3. tur maçları | Samsunspor - Muğlaspor

    'nda heyecan devam ediyor. 5 Kasım Perşembe günü A Spor'dan canlı olarak sporseverlerle buluşan ilk maç Samsunspor-Muğlaspor. Samsunspor'un sahasında Muğlaspor'u konuk ettiği zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Samsunspor ile Muğlaspor kozlarını paylaşıyor.

    Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetiyor. Mücadelenin canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    SAMSUNSPOR:     Furkan, Ercan, Yalçın, Oğuz, E. Gyasi, A. Plumain, Ahmethan, Gökhan Alsan, G. Yamaego, Erhan, E. İslam İlkin.

    MUĞLASPOR: N. Can Körümdük, Mehmet, S. Çelik, Mümin, İ. Can Köse, İbrahim, Ö. Faruk Canbirdi, Polat, Emre, M. Emel, Emirhan Kılıç.

    SAMSUNSPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
    Samsunspor - Muğlaspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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