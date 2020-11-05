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    • Spor
    • 05.11.2020 15:30
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    • 05.11.2020 15:30
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    A Spor canlı yayın izle | 3. tur maçları | Sakaryaspor - Diyarbekirspor

    3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Diyarbekirspor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    'nda heyecan devam ediyor. 3. tur mücadelesinde Sakaryaspor ile Diyarbekirspor kozlarını paylaşıyor.

    Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

    SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ

    Sakaryaspor: Alişan Şeker, Emirhan Civelek, Fatih Tultak, Hakan Aslantaş, Ümit Yasin Arslan, Caner Koca, Abdulaziz Solmaz, Oğuzhan Kayar, Azad Filiz, Alpay Koçaklı, Berk İsmail Ünsal

    Diyarbekirspor: Süleyman Özer, Adnan Emir Koldere, Fatih Cin, Hamza Budak, Bilal Özhan, Alpay Cin, Onur Okan, Mustafa Emre Can, Muhammed Turantaylak, Mustafa Pınar, Enes Keskin

    SAKARYASPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Sakaryaspor - Diyarbekirspor maçı saar 15:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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