Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. maçında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç'in forma giydiği Lazio, deplasmanda Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Zenit 32'de Erokhin ile öne geçerken Lazio 82'de Caicedo ile 1 puanı kurtardı. Maça 11'de başlayan Muriç, 59 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE FİLEDE GALİBİYETİ ERTELEMEDİ

VoleyboldaAXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 20-25, 22- 25, 25-19, 23-25 bitti. Günün diğer karşılaşmasında ise Ziraat Bankkart, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.