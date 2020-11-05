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    • Spor
    • 05.11.2020 Gazete
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    ’li Zenit’le yenişemedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    F Grubu 3. maçında ’nin eski futbolcusu ’in forma giydiği , deplasmanda Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Zenit 32’de Erokhin ile öne geçerken Lazio 82’de Caicedo ile 1 puanı kurtardı. Maça 11’de başlayan Muriç, 59 dakika sahada kaldı.

    Vedat Muriç’li Lazio Zenit’le yenişemedi

    F Grubu 3. maçında 'nin eski futbolcusu 'in forma giydiği , deplasmanda Zenit ile 1-1 berabere kaldı. Zenit 32'de Erokhin ile öne geçerken Lazio 82'de Caicedo ile 1 puanı kurtardı. Maça 11'de başlayan Muriç, 59 dakika sahada kaldı.

    FENERBAHÇE FİLEDE GALİBİYETİ ERTELEMEDİ
    VoleyboldaAXA Efeler Ligi'nin 9. hafta erteleme maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 20-25, 22- 25, 25-19, 23-25 bitti. Günün diğer karşılaşmasında ise Ziraat Bankkart, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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    Haberler Spor Vedat Muriç’li Lazio Zenit’le yenişemedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)