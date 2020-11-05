İLKER YAĞCIOĞLU: G.SARAY VE BEŞİKTAŞ ÇOK SIKINTILI

Fenerbahçe'nin hem çok kaliteli hem de çok altenatifli bir kadrosu var. Oyuna gireni, çıkanı, hatta kadroya giremeyen isimleri bile yıldız futbolcular. Tabii ki kurulan bu geniş kadronun uzun lig maratonunda çok büyük avantajları var.