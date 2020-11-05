Lider Fenerbahçe ilk 7 haftada hem sergilediği futbol hem de kadro kalitesiyle büyük ses getirdi. Rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ise tam tersi hem saha içi performansıyla sınıfta kaldı hem de saha dışı sorunlarla gündeme geldi.
TAKVİM yazarları 3 büyüklerin kadro kalitelerini masaya yatırırken, birbirinden çarpıcı tespitler yaptı.
OKTAY DERELİOĞLU: EROL BULUT ÇOK İYİ ÇALIŞTIRIYOR
Emre Belözoğlu çok iyi bir kadro kurdu. Erol Bulut da takımı çok iyi çalıştırıyor ve çok iyi bir kurgu içerisinde. Altay ligin en formda kalecilerinden bir tanesi. Savunmada Serdar biraz takımı bozuyor.
Lemos-Tisserand ve beklerde de Gökhan-Caner iyi bir savunma oluşturuyor. Gustavo, Ozan, Sosa ve onların önlerinde Valencia, Cisse, Samatta, Pelkas ve Perotti gibi isimler var. Galatasaray ile Beşiktaş son maçlara bakıldığında pozisyon bile üretemiyor. İki takımdan bir karma yapsak Fener'i geçemez.
İLKER YAĞCIOĞLU: G.SARAY VE BEŞİKTAŞ ÇOK SIKINTILI
Fenerbahçe'nin hem çok kaliteli hem de çok altenatifli bir kadrosu var. Oyuna gireni, çıkanı, hatta kadroya giremeyen isimleri bile yıldız futbolcular. Tabii ki kurulan bu geniş kadronun uzun lig maratonunda çok büyük avantajları var.
Beşiktaş ve Galatasaray'a baktığımızda ise tablo tam tersi. Şu anda sıkıntılı olduğu bölgeler fazlasıyla mevcut. Onlar da takviye için devre arasını bekliyorlar. Ancak şu anki halleriyle iki takıda karma bir 11 yaparsak Fenerbahçe'nin karosula yarışaçak bir kadro ortaya çıkabilir.
EVREN TURHAN: İKİ TAKIMI DA YABANA ATMAYIN
Bence Fenerbahçe çok abartılıyor. Tamam çok güçlü bir kadrosu var. Oynadığı futbol da diğerlerine göre daha iyi. Ama baktığımızda 10 kişilik Antalya'y zor yendiler. Pozisyon bulmaları güzel. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ı da kimse yabana atmasın.
Hele hele devre arasında eksikleri giderince bu iki takım her zaman yarışın içinde olacaktır.
Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki bu dolduruşlara gelmemesi lazım. Ayağını yere sağlam basmalı.
YEDEKLER BİLE SÜPER
Kanarya sadece ilk 11'iyle değil yedekleriyle bile büyük fark yaratıyor. Perotti, Papiss Cisse, Mert Hakan, Novak, Lemos, Nazım Sangare, Ferdi ve Ademi gibi isimler maçların 2. yarılarında şans bulabiliyor.
BU KADRONUN ŞANSI NE OLUR?
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrolarından oluşan karma takımı yazarımız İlker Yağcıoğlu hazırladı.