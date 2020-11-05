Trabzonspor cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon 7 maçta 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız Abdülkadir Ömür, geçen sezon deplasmanda 2-2 biten ve 2-0 kazanılan Türkiye Kupası Finali'nde Alanyaspor'a 1'er gol atmıştı. 2017-2018 sezonunda Akdeniz ekibi karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maçta da golü bulunan Abdülkadir, cumartesi günü yine takımının büyük kozu olacak.

İKİ YILDIZ GÜÇ DEPOLUYOR

Trabzon'da test sonuçları negatife dönen ve takıma katılan Ekuban ile Abdulkadir Parmak idmanlardaki form durumlarıyla dikkat çekiyor.