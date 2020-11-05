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    • Spor
    • 05.11.2020 Gazete
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    Alanya’yı seviyor!

    cumartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon 7 maçta 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız , geçen sezon deplasmanda 2-2 biten ve 2-0 kazanılan Finali'nde Alanyaspor'a 1'er gol atmıştı. 2017-2018 sezonunda ekibi karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maçta da golü bulunan Abdülkadir, cumartesi günü yine takımının büyük kozu olacak.

    Alanya’yı seviyor!

    Trabzonspor cumartesi günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu sezon 7 maçta 1 gol 1 asistle oynayan genç yıldız Abdülkadir Ömür, geçen sezon deplasmanda 2-2 biten ve 2-0 kazanılan Türkiye Kupası Finali'nde Alanyaspor'a 1'er gol atmıştı. 2017-2018 sezonunda ekibi karşısında deplasmanda 2-1 kazanılan maçta da golü bulunan Abdülkadir, cumartesi günü yine takımının büyük kozu olacak.

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    Trabzon'da test sonuçları negatife dönen ve takıma katılan Ekuban ile Abdulkadir Parmak idmanlardaki form durumlarıyla dikkat çekiyor.

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