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    • Spor
    • 04.11.2020 13:02
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    • 04.11.2020 13:03
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    A Spor canlı yayın izle | Giresunspor - Tekirdağspor

    'nda heyecan devam ediyor. 3. tur karşılaşmasında Giresunspor sahasında Tekirdağspor'u konuk ediyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Semih Kurt yönetiyor. Kurt'un yardımcılıklarını ise Fatih Pazı ile Oğuzhan Yiğit Karpuz yapıyor. Kazananın adını 4. tura yazdıracağı mücadelenin canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Futbolseverlerin gözü şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakada...

    Saat 13:00'de başlayan Giresunspor - Tekirdağspor maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

    KUPADA BUGÜNÜN PROGRAMI

    Kupada üçüncü tur mücadelesi yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:

    13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

    13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

    13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

    13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

    13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

    13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

    13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

    15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

    15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

    18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

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