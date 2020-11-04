ASpor CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Nevşehir Belediyespor kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.
Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
FATİH KARAGÜMRÜK - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
KUPADA BUGÜNÜN PROGRAMI
15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)