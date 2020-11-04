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    • 04.11.2020 15:36
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    A Spor canlı yayın izle | -

    3. tur maçında Vefa Stadı'nda 'u konuk ediyor. Üst tura çıkmak için mücadele veren iki takımın karşılaşmasının canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    'nda heyecan devam ediyor. ile kritik mücadelede karşı karşıya geliyor.

    Vefa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    FATİH KARAGÜMRÜK - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
    Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

    KUPADA BUGÜNÜN PROGRAMI

    15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

    15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

    18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası A Spor canlı yayın izle | Fatih Karagümrük - Nevşehir Belediyespor