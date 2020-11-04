Ligde son 3 maçını kaybeden Trabzonspor bu hafta karşılaşacağı Alanyaspor maçını dönüm noktası olarak görüyor. Takımı çalıştıran Futbol Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, Antalya'ya erken gitme kararı aldı. Buna göre Bordo- Mavililer yarın Antalya'ya gidecek.