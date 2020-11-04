Ligde son 3 maçını kaybeden Trabzonspor bu hafta karşılaşacağı Alanyaspor maçını dönüm noktası olarak görüyor. Takımı çalıştıran Futbol Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, Antalya'ya erken gitme kararı aldı. Buna göre Bordo- Mavililer yarın Antalya'ya gidecek.
TAKIMI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR
Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasından sonra takımı çalıştıran İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolcuları moral ve motivasyon olarak toparlamaya çalışıyor.
CAMİANIN SİZE İNANCI TAM
Takımla görüşmeler yapan Derelioğlu, "Birlikte bu süreçte takımı toparlayacağız. O inancımızı sahada göstereceğiz. Taraftarların, camianın size olan inancı yüksek" diye konuştu.
EN ÜST DÜZEYE GETİRECEK
Yeni teknik direktör gelene kadar takımı en iyi şekilde hazırlamak isteyen Derelioğlu futbolcularla birebir görüşme yaparak takımı en üst düzeye getirmeyi planlıyor.