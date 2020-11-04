Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    3 puan istiyor! "Bu sefer istediğimiz sonucu almalıyız"

    Bu akşam 'nde 'ı konuk edecek olan zafere inanıyor... Basın toplantısı düzenleyen , "Şampiyonlar Ligi'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik ama istediğimiz sonucu alamadık. Manchester United karşısında bu sefer istediğimiz sonucu almalıyız" dedi.

    Bu sefer istediğimiz sonucu almalıyız

    Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan Başakşehir zafere inanıyor... Basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, "'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik ama istediğimiz sonucu alamadık. karşısında bu sefer istediğimiz sonucu almalıyız" dedi.

    Buruk ayrıca, "Rakip nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Umarım gol atarız ve kazanırız" ifadelerini kullandı.

    BAŞAKŞEHİR TAKTİK ÇALIŞTI
    Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın ardından takım kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

    SKRTEL:GOL ATMALIYIZ
    Başakşehir'in stoperi Skrtel, "İki maçta gol yollarında etkili olamadık ama bu kez gol atmalıyız. En iyi sonuç için mücadele edeceğiz" dedi

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Okan Buruk 3 puan istiyor! "Bu sefer istediğimiz sonucu almalıyız"