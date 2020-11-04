Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek olan Başakşehir zafere inanıyor... Basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik ama istediğimiz sonucu alamadık. Manchester United karşısında bu sefer istediğimiz sonucu almalıyız" dedi.

Buruk ayrıca, "Rakip nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Umarım gol atarız ve kazanırız" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR TAKTİK ÇALIŞTI

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmanın ardından takım kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

SKRTEL:GOL ATMALIYIZ

Başakşehir'in stoperi Skrtel, "İki maçta gol yollarında etkili olamadık ama bu kez gol atmalıyız. En iyi sonuç için mücadele edeceğiz" dedi