Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş Rosier ve ve Ghezzal'ın takıma katılmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Transferin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan 2 oyuncunun performansı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı fazlasıyla mutlu etti.