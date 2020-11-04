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    • Spor
    • 04.11.2020 Gazete
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    Az para çok iş! ’in vazgeçilmezi oldular

    'da en düşük maaşlı isimler arasında yerli olarak . Yabancı olarak ise en az kazananlardan birisi . Taylan Antalyalı 2.2 milyon TL, Marcao 850 bin Euro alıyor. Her iki oyuncu da bu sezon takımının oynadığı 10 maçta da görev alan oyuncular oldular.

    Az para çok iş!

    'da en düşük maaşlı isimler arasında yerli olarak . Yabancı olarak ise en az kazananlardan birisi . Taylan Antalyalı 2.2 milyon TL, Marcao 850 bin Euro alıyor. Her iki oyuncu da bu sezon takımının oynadığı 10 maçta da görev alan oyuncular oldular.

    bu iki oyuncudan hiç vazgeçmedi. Takımın en yüksek maaşlı isimi Feghouli ise son iki maçta görev alamazken bunların birini kadro dışı birinde ise kulübede tamamladı. Feghouli'nin yıllık net maaşı 3 milyon 850 bin Euro.

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    Haberler Spor Az para çok iş! Terim’in vazgeçilmezi oldular