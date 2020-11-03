Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin Covid-19'a yakalandığı belirtildi. Totti'nin Torrino semtindeki villasında karantinaya girdiği ifade edildi.
ZORLU MAÇ MASSA'NIN
Başakşehır'in Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü sahasında Manchester United ile yapacağı maçı Davide Massa yönetecek. İtalyan hakemin yardımcıları Meli ve Alassio olacak.
FENER FİLEDE GALİP
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 yendi. 120 dakika süren maçın setleri 17-25, 22-25, 25-23, 20-25 bitti.
DİEGO PEROTTİ HAYAT VERDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Sarı-Lacivertli formayla ilk maçına çıkan Arjantinli yıldız ilk sınavında penaltı yaptırırken penaltı golüye takımını öne geçirdi.