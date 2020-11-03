Göztepe'nin teknik ekibi ve futbolcuları İzmir'de depremde hayatlarını kaybedenleri andı. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sahasının kenarına depremde hayatını kaybeden taraftarların fotoğrafları asıldı.
ALTIPARMAK İLE YOLLAR AYRILDI!
Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.
DİNAMO KİEV'DE 11 KİŞİ VİRÜSLÜ!
Dinamo Kiev'de 11 kişi Covid-19'a yakalandı. Futbolculardan Heorhiy Tsitaishvili, Denis Garmash, Mikkel Duelund, Alexander Karavaev, Tudor Baluta ve Mykola Shaparenko virüse yakalanan isimler.