Rizespor’un ilacı Remy!

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Çaykur Rizespor evinde Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ederk üst üste 3. galibiyetini aldı. 7. dakikada Kanga'nın karşı karşıya vuruşunu Gökhan Akkan kurtardı.
REMY'DEN ÇOK KLAS PLASE
33. dakikada sağ taraftan Baiano'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Remy, sağ ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 47. dakikada Samudio'nun sol çaprazından sert şutunda kaleci Lung, uzanarak topu çelmeyi başardı.
KAYSERİ SEVİNDİ AMA
57. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından set şutu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi. Uzatma dakikalarda Henrique topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası ofsayt kararı çıktı ve gol iptal oldu. Maçın karşılaşma Rize'nin 1-0 üstünlüğü ile bitti.