Rizespor’un ilacı Remy!

KAYSERİ SEVİNDİ AMA



57. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından set şutu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi. Uzatma dakikalarda Henrique topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası ofsayt kararı çıktı ve gol iptal oldu. Maçın karşılaşma Rize'nin 1-0 üstünlüğü ile bitti.