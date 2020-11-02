Beşiktaş 2'de 2 yaptı. Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u konuk eden Siyah-Beyazlılar 1-0 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı. 16. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cyle Larin'in vuruşu az farkla auta gitti. 24. dakikada Dorukhan Toköz'ün ortasında Vincent Aboubakar sert vurdu ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.
LARİN UÇARAK KAFAYI VURDU
48. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Abdulsamed kornere çeldi. 55. dakikada Beşiktaş golü buldu. Rachid Ghezzal'ın harika ortasında Cyle Larin uçarak kafayı vurdu: 1-0.
ERSİN'DEN ÇOK ÖNEMLİ KURTARIŞ
58'de Cueva'nın etkili frikiğinde Ersin gole izin vermedi. 68'de Aboubakar'ın kafa vuruşu Abdulsamed'in üzerine gitti. 74'te Aboubakar inanılmaz bir gol kaçırdı. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
'KIRMIZI' İTİRAZI
Maçın 60. dakikasında Ghezzal, Ahmet İldiz'e sert faulü sonrası sarı kart gördü. Malatya cephesi kartın kırmızı olması gerektiğini savundu.
3 HAFTALIK ARA SONRASI MÜTHİŞ BİR DEĞİŞİM
Sahasında yaşadığı G.Birliği yenilgisi sonrası çok ağır eleştirilen alan Beşiktaş adeta yeniden doğdu... Milli maç arası ve BAY haftası nedeniyle 20 günü aşkın bir süre sahaya çıkmayan Siyah- Beyazlılar bambaşka bir takım haline geldi. Yeni transferler Rosier ile Ghezzal'ın takıma monte edilmesi ve Larin'in sol kanada geçmesi Beşiktaş'ın kimliğini değiştirdi. Kartal üst üste 2 maç kazanırken, futboluyla da umut verdi.
HER ŞEYİMİ VERİYORUM
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatya maçı sonrası, "Kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Sahada her şeyimi veriyorum. 3 puanı aldık. Mutluyuz" dedi.