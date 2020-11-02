3 HAFTALIK ARA SONRASI MÜTHİŞ BİR DEĞİŞİM

Sahasında yaşadığı G.Birliği yenilgisi sonrası çok ağır eleştirilen alan Beşiktaş adeta yeniden doğdu... Milli maç arası ve BAY haftası nedeniyle 20 günü aşkın bir süre sahaya çıkmayan Siyah- Beyazlılar bambaşka bir takım haline geldi. Yeni transferler Rosier ile Ghezzal'ın takıma monte edilmesi ve Larin'in sol kanada geçmesi Beşiktaş'ın kimliğini değiştirdi. Kartal üst üste 2 maç kazanırken, futboluyla da umut verdi.

HER ŞEYİMİ VERİYORUM

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatya maçı sonrası, "Kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. Sahada her şeyimi veriyorum. 3 puanı aldık. Mutluyuz" dedi.